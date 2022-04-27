Müzik kısıtlamasının kaldırılmamasına Twitter’da tepki yağdı; "AKP, salgınla değil, milyonların yaşam tarzıyla mücadele ediyor!"
27 Nisan 2022 08:48
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Müzik kısıtlamasının kaldırılmamasına Twitter’da tepki yağdı: AKP, salgınla değil, milyonların yaşam tarzıyla mücadele ediyor!
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun toplantısının ardından toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları haricinde kapalı mekânların tamamında maske kullanım zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan’ın açıkladığı yeni kararlar arasında saat 24.00’ten sonrası için getirilen müzik kısıtlamasının yer almaması ise tepki çekti. Müzik yasağının kaldırılmaması Twitter’da gündem oldu. Pek çok kullanıcı söz konusu duruma tepki gösterdi.
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İşte sosyal medyada müzik kısıtlamasının kaldırılmamasına gelen tepkilerden bazıları: