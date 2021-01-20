Müzik dünyasına gireceğini duyunca "Bir sen eksiktin" demişti; Merve Boluğur'dan Işın Karaca paylaşımı
Kendi YouTube kanalını açarak YouTuber olan oyuncu Merve Boluğur müzik dünyasına adım atacağını duyurmuştu. Merve Boluğur, kendisine gönderme yapan Işın Karaca ile ilgili bir paylaşım yaptı.
20 Ocak 2021 17:58
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Kendi YouTube kanalını açarak YouTuber olan oyuncu Merve Boluğur müzik dünyasına adım atacağını duyurmuştu.
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Karaca da "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" yorumunda bulundu.
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"Işın Karaca zayıflığımı kıskanıyor" dediği iddia edilen Merve Boluğur'dan iddialar üzerine bir paylaşım geldi. Merve Boluğur, Işın Karaca'nın fotoğrafını paylaşarak "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" dedi ve söylentilere noktayı koydu.
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33 yaşındaki Merve Boluğur ayrıca yeni şarkısının duyurusunu yaptı.
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Son dönemde YouTube kanalında yayınladığı videolarla gündemde olan Boluğur, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" açıklamasını yapmıştı
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Karaca da "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" demişti