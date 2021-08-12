Müzede Sahne, “Şimdi ve Buradayız Aşkım!" temasıyla 17-22 Ağustos tarihlerinde SSM’de sanatseverlerle buluşacak
12 Ağustos 2021 15:43
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Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), Sabancı Vakfı katkılarıyla düzenlediği açık hava etkinliği Müzede Sahne, 5. yılını kutluyor.
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Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve her yıl bir tema etrafında gösteri sanatları alanındaki eserleri buluşturan Müzede Sahne’nin bu yılki başlığı "Şimdi ve Buradayız Aşkım!" olarak belirlendi.
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17 – 22 Ağustos tarihleri arasında takip edilebilecek Müzede Sahne’nin programında Meltem Cumbul’dan “Ben ‘Sevgili Milena’”; Dot’tan “Sesin Resmi”; SFRPZTF’den “Eylül”; Talimhane Tiyatrosu’ndan “Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi”; Versus Tiyatro’dan “Kreutzer Sonat”; Linet Şaul, Bülent Oral, Faran Suyolcu ve Ayşe Lebriz Berkem’den “Shakespeare’le Aşk ve Müzik”; Özden Karakışla’dan “Kadın Dilinden Masallar” ve Tatavla Sahne’den “Rahvan Giden Atlılar” oyunları yer alıyor.
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Festival, Ebru Nihan Celkan imzalı metni sahnede okuyacak Tilbe Saran’ın konuşmasıyla açılıyor. Programda ayrıca Duygu Dalyanoğlu’nun moderatörlüğünde “Gösteri Sanatlarında Kapsayıcılık ve Dayanışma” ve Cemre Baytok’un moderatörlüğünde “Çoğulcu Kültür için Yaratıcı Dayanışma Nasıl Üretilir?” konulu paneller gerçekleştirilecek. Oyuncu, yazar ve yönetmen Nadir Sönmez, “Peki” adlı oyun okuması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları ise Birhan Keskin’in “Y’ol” kitabından şiir okumasıyla Müzede Sahne’nin konukları olacak.
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Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer; “Kültürlerarası köprü görevi gören, müzemiz Müzede Sahne vesilesiyle beşinci kez gösteri sanatlarına ev sahipliği yapıyor. Biz de bir müze olarak, sanatın farklı alanlarına kucak açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müzede Sahne’nin ilk adımı 2016 yılında Kuzgun Acar’ın ‘Kuşlar Soyut Kompozisyon’ isimli eserinin sergilenmesine paralel olarak gerçekleştirilen mask tiyatrosuyla atılmıştı. Zaman içinde gelişti; bir gösteriyle başlayan Müzede Sahne, bir haftaya yayılan, aralarda konuşmalar, paneller, okumaların olduğu kapsamlı bir festivale dönüştü. Beş yılda aralarında Zeliha Berksoy, Zuhal Olcay, Genco Erkal, Serra Yılmaz, Nazan Kesal gibi sanatçıların olduğu birçok ismin gösterilerine ev sahipliği yaptı.
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Sahne sanatları 2020 başından bu yana pandemi nedeniyle en zorlu sınavlarından birini veriyor. Geleceğe birlikte bakmak, birbirimizi kollamak, birbirimizle uzlaşmak, hayal kurmak, üretmek her zamankinden çok daha kıymetli oldu. Bizler de sanat yönetmenimiz Emre Koyuncuoğlu ile "nasıl daha fazla kapsayıcı ve birleştirici olabiliriz?’ sorusunu sorduk ve temamızı ‘Şimdi ve Buradayız Aşkım!’ olarak belirledik. Bir hafta boyunca oyunlarla, panellerle, gösterilerle çoğulculuğu, çok renkliliği, sevginin iyileştiriciliğini ve aşkın gücünü kutlayarak yan yana geleceğiz” dedi.
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Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise; “Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişmenin, bireylerin potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ilham veren hikayelerin paylaşılması ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda pek çok proje hayata geçiriyor ve bu projelerimiz içinde kültür-sanata ayrıca önem veriyoruz. Bireyin ve toplumun iyi olma halinde kültür sanatın gücü yadsınamaz. Bu sebeple içinde bulunduğumuz pandemi döneminin tüm koşullarına rağmen sanatın hemen her alanına verdiğimiz desteği sürdürmeye devam ettik. Sabancı Vakfı olarak sosyal değişim hedefimiz doğrultusunda, içinde olduğumuz her projeye uzun soluklu yaklaşıyor, desteklerimizi bu yönde sürdürüyoruz. 5 yıldır desteklediğimiz Müzede Sahne de sosyal gelişim yolunda önemli bir adım. Müzede Sahne’nin bu yılki başlığı, bizlere birlikte olmanın verdiği gücü tekrar hatırlatacak ve pandemi yorgunu ruhlarımıza iyi gelecek” dedi.
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Müzede Sahne’nin Sanat Yönetmeni Emre Koyuncuoğlu; “Zor bir seneyi yalnızlıklarla, korku ve kayıplarla geçirdik, geçiriyoruz. Yaz başındaki açılma süreciyle beraber duygusal ve düşünsel anlamda karışık bir dönemde bulduk kendimizi. Bu yıl beşincisi düzenlenen Müzede Sahne Gösteri Sanatları etkinliğimizde kısa dönemde art arda yaşanmışlıklara birlikte bakma zamanı geldi sanki. Şimdi fark etme zamanı: Ne kayboldu, ne kaldı, beraber ve birlikte ne yapabiliriz, yaşamımızı nasıl olumlayabiliriz, nasıl kapsayıcı ve birleştirici alanlar oluşturabiliriz, birbirimize nasıl iyi geliriz? Müzede Sahne’de bunları konuşacağız, sanatçıların üretimini, üretimin içinde varolan uzlaşıyı izleyip, paylaşacağız. Göz göze bakıp, birbirimizi ‘farklılıklarımızın güzelliğinde’ sevdiğimizi ve her tür zorluklara rağmen uzlaşabileceğimizi hatırlayacağız. Sevgiyi ve aşkı herkes için, her renk, her ses, her zaman, her anlayış ve her varoluş için hatırlayacağız ve ‘yaşamı’ kutlayacağız. Yaratıcı aşkı birbirimizde bulacağız.” dedi.