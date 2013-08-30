Mutluluk veren 10 yiyecek

Eğer mutlu değilseniz, bunun sebebi belki de yanlış yemek seçimleridir. Kim bilir, belki de bunların hepsinden biraz yiyorsunuzdur. Ama fazla mutluluğun kimseye zararı olmaz değil mi? 'Mutluluğu sofraya koyabilir misin Abidin?' İşte sizi mutlu edebilecek bazı gıdalar.1-Yumurta: Çinko, B vitamini, iyot, omega-3, yağ asitleri ve protein içeren yumurta, enerji kaynağı olduğu gibi karnınızı da tok tutar. O yüzden kahvaltılarda yumurta tüketilmesi tavsiye edilir.
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2- Bal: Normal şekerden kat ve kat daha iyi bir şeker kaynağı olan bal, içerdiği kimyasallarla depresyonu önler. Ayrıca şeker gibi vücutta yağ yapmaz ve damarlara etki etmez.
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3- Hindistan cevizi: İçerisinde bulunan trigliseritler sayesinde hem mutluluk verir, hem de kan akışını düzenler. Fakat aynı şey hindistan cevizinin sütü için geçerli değildir.
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4- Kuşkonmaz: Folik asit ve triptofan miktarı yüksek bir sebzedir. Folikasitin depresyonu önlediği kanıtlanmıştır ve antidepresanlarda kullanılmaktadır. Triptofan ise serotonin salınımını güçlendirir ve mutluluk verir.
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5- Çeri domates: Bütün domateslerde olduğu gibi çeride de bulunan likopen adlı antioksidan nörolojik koruma sağlar. Zeytinyağı ile tüketilmesi tavsiye edilir çünkü yağ likopen emilimini arttırmaktadır.
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6- Yoğurt: Sütten daha fazla kalsiyum içeren yoğurt, nöronların çalışmasına yardımcı olur ve aynı zamanda vücudun fit kalmasını sağlar.
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7- Siyah çikolata: Beyine giden kan akışını güçlendirir, enerji verir, konsantrasyon kaybını önler ve mutluluk verir.
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8- Midye: İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.
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9- Mor patates: Her manavda veya markette bulabileceğiniz bir sebze değildir fakat antosiyanin adı verilen güçlü antioksidanlar barındırır. Antosiyaninler, nörolojik koruma sağlar ve kısa süreli hafızayı güçlendirir.
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10- Pazı: Magnezyum değeri çok yüksek olan bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Kaynak:Listemiste.com