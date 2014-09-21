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Mutlaka görmeniz gereken 38 eşsiz güzellik

21 Eylül 2014 19:55

138

Titov Adası, HaLong Körfezi, Vietnam

238

Positano, Amalfi Sahil Şeridi, Campania, İtalya

338

Jiuzhaigou Vadisi, Çin

438

Ta Prohm tapınağı, Angkor Wat, Kamboçya

538

Meteora, Yunanistan

638

Iguazú Şelaleri Arjantin ve Brezilya'nın arasında

738

Fregate Adası, Seychelles

838

Machu Picchu, Peru

938

Taktsang Palphug Manastırı, Paro Vadisi, Bhutan

1038

Whitehaven sahili, Whitsunday Adası, Avusturalya

1138

Santorini, Cyclades Adaları, Yunanistan

1238

Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya

1338

Tianmen Dağı Ulusal Parkı, Çin

1438

Buz Kanyon, Greenland, Gronland

1538

Roraima Dağı, Venezuela.

1638

Büyük Set Resifi, Avusturalya

1738

Sigiriya bahçeleri, Sri Lanka

1838

Ulusal Orman Parkı, Kuzey Hunan eyaleti, Zhangjiajie şehri, Çin

1938

Easter Adası, Şili

2038

Djenné, Mali

2138

Beyaz Kumlar, New Mexio

2238

Goudier Adası, Antartika

2338

Petra, Ürdün

2438

Fjadrargljufur Kanyonları, İzlanda

2538

Fjallsárlón buzul lagünlerinden, kuzey ışıklarının görünüşü, İzlanda

2638

Tikal, Guetemala

2738

Raja Ampat Adaları, Batı Papua, Endonezya

2838

Yemen

2938

Pearl Adaları, İsla del rey, Panama

3038

Bamiyan, Afganistan

3138

Upola Adası, Samoa

3238

James Bond Adası, Khao Phing Kan, Tayland

3338

Trolltunga Kayalığı, Odda, Norveç

3438

General Carrera Gölü, Şili ya da Buenos Aires Gölü (Arjantin) Şili ve Arjantin arasında kalan göl

3538

Burma, Myanmar

3638

Çin Seddi

3738

Grand Prismatic Spring, Yellowstone Ulusal Parkı, Wyoming, ABD

3838

Deadvlei, Namibya, Afrika

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