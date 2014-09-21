Mutlaka görmeniz gereken 38 eşsiz güzellik
21 Eylül 2014 19:55
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Titov Adası, HaLong Körfezi, Vietnam
238
Positano, Amalfi Sahil Şeridi, Campania, İtalya
338
Jiuzhaigou Vadisi, Çin
438
Ta Prohm tapınağı, Angkor Wat, Kamboçya
638
Iguazú Şelaleri Arjantin ve Brezilya'nın arasında
738
Fregate Adası, Seychelles
938
Taktsang Palphug Manastırı, Paro Vadisi, Bhutan
1038
Whitehaven sahili, Whitsunday Adası, Avusturalya
1138
Santorini, Cyclades Adaları, Yunanistan
1238
Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya
1338
Tianmen Dağı Ulusal Parkı, Çin
1438
Buz Kanyon, Greenland, Gronland
1538
Roraima Dağı, Venezuela.
1638
Büyük Set Resifi, Avusturalya
1738
Sigiriya bahçeleri, Sri Lanka
1838
Ulusal Orman Parkı, Kuzey Hunan eyaleti, Zhangjiajie şehri, Çin
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Beyaz Kumlar, New Mexio
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Goudier Adası, Antartika
2438
Fjadrargljufur Kanyonları, İzlanda
2538
Fjallsárlón buzul lagünlerinden, kuzey ışıklarının görünüşü, İzlanda
2738
Raja Ampat Adaları, Batı Papua, Endonezya
2938
Pearl Adaları, İsla del rey, Panama
3238
James Bond Adası, Khao Phing Kan, Tayland
3338
Trolltunga Kayalığı, Odda, Norveç
3438
General Carrera Gölü, Şili ya da Buenos Aires Gölü (Arjantin) Şili ve Arjantin arasında kalan göl
3738
Grand Prismatic Spring, Yellowstone Ulusal Parkı, Wyoming, ABD
3838
Deadvlei, Namibya, Afrika
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