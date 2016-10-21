Musullular, IŞİD'den kurtarılan köylerine geri dönüyor
21 Ekim 2016 22:48
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Iraklılar, Musul operasyonu kapsamında kentin güneyinde IŞİD’den geri alınan köylerine geri dönüyor.
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Musul’un kuzeyi ve güneydoğusunda yürütülen operasyon kapsamında, koalisyon güçleri Musul çevresindeki IŞİD hedeflerine yönelik yoğun bir hava saldırısı gerçekleştiriyor.
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Birleşmiş Milletler, IŞİD’in Musul köylerinde en az 550 aileyi canlı kalkan olarak tuttuğunu açıklarken, Iraklıları kentin güneyinde terör örgütünden özgürleştirilen kasabalara geri dönüyor.
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Musullular, IŞİD'in elinden kurtarılan köylerine geri dönüyor.
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