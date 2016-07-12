Mustafa Uğurlu, Cihangir'deki evinde çıkan yangını böyle izledi
12 Temmuz 2016 16:40
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Cihangir’de bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın binanın dış kaplamalarının tutuşmasıyla çatı katındaki oyuncu Mustafa Uğurlu’nun dairesine sıçradı. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti. Bina sakinleri korku içinde dışarı çıktı. Yangın sırasında evde olduğu belirten Uğurlu yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya, "Tamirattan çıkmış" diye cevap verdi.
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Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, "Yangın giriş kattaki tadilattan çıkıyor. Arkadaki straforların tutuşmasıyla çatıya kadar ulaşıyor" dedi.
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. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı.