Mustafa Sandal'dan O Ses Türkiye itirafı: Birbirimizi kandırmayalım!
19 Haziran 2021 10:43
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Mustafa Sandal'dan O Ses Türkiye itirafı: Birbirimizi kandırmayalım!
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İki dönem O Ses Türkiye yarışma programında jüri üyeliği yapan şarkıcı Mustafa Sandal'ın açıklamaları dikkatleri çekti. Sandal, "O Ses Türkiye jürinin ön planda olduğu bir şovdur. Belki bunun altı en başta çizilmemiştir ama birkaç sezon sonra bunun böyle olduğunu gördük. Eğer, O Ses Türkiye en önemli müzik yarışmasıdır dersek, yarışmada şampiyon olanların kariyerlerine bakmamız lazım! Şu an ne yapıyorlar! Biz birbirimizi kandırmayacağız" ifadelerini kullandı.
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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu şarkıcı Mustafa Sandal oldu. Tv8'in fenomen yarışma programı O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal, sevilen yarışmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Mustafa Sandal, Buket Aydın'ın "Acun Ilıcalı tekrar sizi çağırsa O Ses Türkiye'de jüri üyesi olur musunuz?" sorusuna, "Acun Ilıcalı bir televizyon dehası. Onun tasarladığı bir projede yer alırım. Biz birlikte son derece profesyonel çalıştık. Hiç problem yaşamadık. Onun çalışma ortamları son derece profesyoneldir. İlla ki O Ses Türkiye olmasına gerek yok, farklı bir projesinde de seve seve yer alırım" diye yanıt verdi.
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Konuk olduğu bir programda "O Ses Türkiye aslında bir jüri şovu" açıklamasında bulunan Sandal, yanlış anlaşıldığını belirtti ve şunları söyledi:
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"Bu açıklamamın neden yanlış anlaşıldığını anlamadım. Bu o şovu daha eksiltmez. O Ses Türkiye jürinin ön planda olduğu bir şovdur. Belki bunun altı en başta çizilmemiştir ama birkaç sezon sonra bunun böyle olduğunu gördük. Eğer, O Ses Türkiye en önemli müzik yarışmasıdır dersek, yarışmada şampiyon olanların kariyerlerine bakmamız lazım! Şu an ne yapıyorlar! Biz birbirimizi kandırmayacağız."
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Sandal, yarışmacıların müzik kariyerlerinde ilerleyememelerinin nedenini ise şöyle açıkladı: "Hem o yarışmacının niyeti hem de o ekibin niyetiyle alakalı bir durum bu... Yarışmacının arkasında durmak önemli... Proje bazlı bu işler... 'Gel sana bir şarkı yapalım' ile dönmüyor artık işler. Projenin gerçekten bir tasarımı olması lazım dedi."