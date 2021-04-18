Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a telefon!

Milliyet'in verdiği habere göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı aradı ve Göztepe galibiyeti sonrası bir görüşme gerçekleştirdi.
18 Nisan 2021 13:24
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Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya düşürdü. Mücadele öncesinde Başkan Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik sözleri çok konuşulmuştu.
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Başkan Mustafa Cengiz, GS TV'de futbolcular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" demişti.
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İzmir’de Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’in Kaptan Arda’yı telefonla aradığı ve hafta içiyle ilgili açıklamada bulunduğu öğrenildi.
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Galatasaray TV’deki konuşmasında, “Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek” diyen Cengiz’in, maçtan önce, “Ben sizi motive etmek için böyle söyledim” diyerek Arda Turan ile konuştuğu iddia edildi.
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Galatasaray bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı. Bundan önce, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Karagümrük karşılaşmalarında kalesinde ilk golü gören Cim-Bom bu karşılaşmaları kazanamamıştı.