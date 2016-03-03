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Müslüm Gürses vefatının 3. yılında anıldı

03 Mart 2016 20:43

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Müslüm Gürses, 7 Mayıs 1953'de Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde kerpiç bir evde dünyaya geldi.

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"İlkokulu bitirdim. Gerisi yok. Adana'da damda yatarken uzun hava okudum. Arkadaşım Halkevine gidiyordu. Ben de gittim. Derken Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum."

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Soyadını Çukurova Radyosu'nda çalışırken 'Gürses' olarak değiştirdiler.

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İlk plağı "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır

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Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırmıştır

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İlk kez 1979 yılında İsyankar filmiyle kamera karşısına geçmiştir

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1982 yılında Müslüm Gürses, bütün hayatını beraber geçirdiği Muhterem Nur ile Malatya'da bir gazinoda tanıştı

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2013 yılında ölmeden önce kaydettiği son albüm "Veda - Ervah-ı Ezelde"dir

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Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti

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