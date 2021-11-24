Musaözü Göleti’nin suyu her geçen gün çekiliyor
24 Kasım 2021 12:22
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Musaözü Göleti’nin suyu her geçen gün çekiliyor | Eskişehir’de kuraklık tehlikesi altında bulunan Musaözü Göleti’nin su seviyesi ciddi oranda düştü.
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Eskişehir’e 22 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehlikesi altında bulunuyor.
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Göletteki su seviyesi her geçen gün azalırken, ortaya çıkan çorak manzaralar görenleri korkutuyor.
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Göl, çevrede bulunan Musaözü ve Kızılinler mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılıyor. Farklı balık ve kuş türlerine de ev sahipliği yapan göletin büyük bir kısmı kurudu.
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Suların çekildiği alanda ise çatlakların oluştuğu gözlemlendi.
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Öte yandan, Musaözü mahalle muhtarı ise çiftçilerin sulama ihtiyacını karşıladığı gölet hakkında basın mensuplarına bilgi vermek istemediğini belirtti.
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