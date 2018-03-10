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Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın tahliyesinin ardından ilk fotoğraflar

10 Mart 2018 03:59

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Fotoğraf: T24

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Fotoğraf: T24

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Fotoğraf: T24

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Fotoğraf: T24

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Fotoğraf: T24

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Fotoğraf: T24

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