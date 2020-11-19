Şarkıcı Murat Boz, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
26
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Murat Boz, önceki akşam Oğuzhan Koç'un da yer aldığı arkadaş grubuyla birlikte Bebek'teki bir otelde bir araya geldi.
36
Murat Boz: Hala yalnızım
46
Boz, "Şu anda öyle bir durum yok ama aslında iyi oluyor. Bir yandan dinleniyorum, bir de şarkılara odaklanıyorum" açıklamasını yaptı.
56
"Hakkınızda çıkan aşk iddialarını yalanlamıştınız. O süreçten bu yana değişen bir şey oldu mu?" sorusuna ise Boz, şu yanıtı verdi: Değişen bir şey yok, hala yalnızım. Diğer insanlar gibi benim de arkadaşlarım var ve onlarla görüşüyorum. Bunun dışında bir şey yok.
66
Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ardından ikili arasında aşk olmadığı öğrenilmişti.