Murat Boz’dan baş rol oynayacağı yeni dizi hakkında açıklama: Benim için bir başka
28 Haziran 2021 11:13
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Murat Boz’dan baş rol oynayacağı yeni dizi hakkında açıklama: Benim için bir başka
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Oyuncu Tuba Büyüküstün’le yeni bir dizide başrolü üstlenecek olan Murat Boz, önceki gün Etiler’de objektife yansıdı.
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Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı yeni dizisi için “Daha önce dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldım ama bu ilk başrolüm olacak. Bu proje bir başka benim için” diye konuştu.
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"Müzik demek hayat demek, inanıyorum ki bu yasaklar kalkacak”
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Gece 24.00’ten sonra getirilen müzik yasağıyla ilgili de konuşan Boz, “Müzik demek hayat demek, inanıyorum ki bu yasaklar kalkacak” dedi.
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