Munzur Vadisi Milli Parkı ve Bingöl’deki orman yangınında 3. gün; havadan ve karadan müdahale sürüyor
Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı ve Bilgöl’ün Yaylıdere ilçesinde çıkan orman yangını 3 gündür sürüyor. Dün kontrol altına alınmasının ardından yeniden alevlenen Munzur Milli Parkı ve Yaylıdere ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tunceli ve Bingöl’deki yangın söndürme çalışmalarından fotoğraflar….
31 Ağustos 2021 11:40
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Munzur Vadisi Milli Parkı ve Bingöl’deki orman yangında 3. gün; havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçilerinin yangın nedeniyle bölgeden kaçtığı görüldü. Yangın söndürme gönüllüsü Ali İhsan Bayır, kaçan dağ keçisini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.
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Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.
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Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.
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Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. (DHA)