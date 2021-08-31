T24 LogoT24 Logo

Munzur Vadisi Milli Parkı ve Bingöl’deki orman yangınında 3. gün; havadan ve karadan müdahale sürüyor

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı ve Bilgöl’ün Yaylıdere ilçesinde çıkan orman yangını 3 gündür sürüyor. Dün kontrol altına alınmasının ardından yeniden alevlenen Munzur Milli Parkı ve Yaylıdere ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tunceli ve Bingöl’deki yangın söndürme çalışmalarından fotoğraflar….

31 Ağustos 2021 11:40

113

Munzur Vadisi Milli Parkı ve Bingöl’deki orman yangında 3. gün; havadan ve karadan müdahale sürüyor

213

Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

313

Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

413

Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

513

Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

613

Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

713

Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

813

Tuncel Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

913

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçilerinin yangın nedeniyle bölgeden kaçtığı görüldü. Yangın söndürme gönüllüsü Ali İhsan Bayır, kaçan dağ keçisini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

1013

Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

1113

Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

1213

Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

1313

Yayladere ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Etkili rüzgar ve arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. (DHA)

munzur vadisiorman yangınıbingöl yayıderesöndürme çalışmaları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24