Muhsin Bayrak: Chelsea için KAP'a bildirim yapacağız; yüzde 90 bizde!
Chelsea için teklif yapan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, satın almayla ilgili tarih verdi.
09 Mart 2022 16:02
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İş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea’yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich‘le görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Chelsea’yi almak için tüm hazırlıkların tamamladıklarını, perşembe günü Chelsea yöneticileriyle masaya oturacaklarını söyleyen Bayrak, “Chelsea için KAP'a bildirim yapacağız; yüzde 90 bizde!” dedi.
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Odatv'ye konuşan Muhsin Bayrak, görüşmelerin belli bir aşamaya geldiğini perşembe günü detaylarla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yapılacağını söyledi.
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Hukuk ve finans departmanının perşembe günü heyet olarak karşılıklı olarak Londra'da görüşmelere başlayacağını ifadeden Bayrak, "Durum bu aşamada şu an. Perşembe günü arkadaşlar Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapacak. Şu anda bir olumsuzluk gözükmüyor. Bu cesareti bir Türk'ün göstermesi Türkiye'yi dünyanın konuşması bunlar önemli şeyler. İnşallah dünya kamuoyu Chelsea'nin yüzde 90 bizde olduğunu söylüyor. Ve Roman Abramovich de o fikirde" dedi.
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Rus sermayesi için en sağlam limanın Türkiye olduğunu savunan Muhsin Bayrak şunları söyledi: "Türkiye neden bu kadar ön plana çıktı. Dünyada Rus sermayesinin en sağlam limanı Türkiye'dir. Bu satış olduğu zaman bu sermaye de Türkiye'de kalacak, Türkiye'ye gelecek. Bir iki tane dışarıda projelerimiz var. Onlar üzerinden flört var. Türkiye'de 2 şirket arasında flört olacak. Ve verilen para da Türkiye'de kalmış olacak. Sadece 680 milyon Sterlin bir borcu var o da 2 yıl karşılayacak şekilde sponsor gelirleri var, biz onu üstleniyoruz. O borcu üstleniyoruz geri kalan paranın büyük kısmı Türkiye'de kalacak."
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"Ben Türküm 35 yıldır ticaret yapıyoruz. Beni az çok tanıyanlar bilir ben vizyoner bir işadamıyım. Böyle küçücük bir alana kapanıp ticaret yapan bir insan değilim. Globalde çok güçlüyüz. Bizim zaten bu parayı karşılayacak gücümüz olmasaydı zaten buna girişmezdik. Bizim ticaretimizi sarsacak ve aksatacak bir durum da olsaydı yine girmezdik. Ben 35 yıldır gece gündüz çalışıyorum. Şu an dünya bizi konuşuyor ben şu anda şantiyedeyim. Servet konusunda ise buyum var dersem etik olmaz ama gücümüz var bir sıkıntı olmaz bu konuda."
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"Benim için Türkiye'deki tüm takımlar değerlidir ama fanatik bir Galatasaraylıyım. Chalsea'yi de takip etmeye başladım şimdi. Galatasaray maçlarına da fırsat buldukça giderim. Şu anda 18 dilde, 3 günde milyarlarca insan Türkiye'yi tıklamış Muhsin Bayrak ve AB grubu tıklamış. Bu proje gerçekleştiği zaman ülkemiz için büyük bir iş olacak."