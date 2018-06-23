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Muharrem İnce, İstanbul'da yüz binlerce kişiye seslendi: Yarın yeni bir Türkiye'ye uyanacağız

23 Haziran 2018 19:31

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlerden önceki son mitingini İstanbul'da gerçekleştirdi.

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İnce, yağmur altında kendisini bekleyenlere yaptığı konuşmaya, "Yarın yeni bir güne uyanacağız" diye başladı.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını dinlemeye annesi ve ailesinin yanı sıra milyonlarca kişi de geldi.

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İşte, Ziya Köseoğlu'nun objektifinden İnce'nin İstanbul mitingi...

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