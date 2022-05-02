Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh rakibini ilk rauntta nakavt etti
02 Mayıs 2022 11:19
15
Boksun efsane ismi Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, profesyonel kariyerinin beşinci maçını da saniyeler içinde nakavtla kazandı.
25
Nico Ali Walsh, profesyonel bir boksör olarak ringe adım attığından bu yana beş galibiyet aldı.
35
Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da olağandışı bir olay gerçekleşti. Efsane boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, rakibi Alejandro Ibarra'yı ilk raundun başında nakavt etti.
45
21 yaşındaki boksör, galibiyeti 2016'da hayatını kaybeden dedesine armağan etti.
55
"Bu, verdiğim tüm emeğin bir kanıtı. Siz çaba sarf ettiğinizde böyle şeyler oluyor. Büyükbabamı hayata döndürüyorum ve bu yüzden annem çok duygulanıyor. Çünkü babasını tekrar görüyor ve babasının adını benle duyuyor."