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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

13 Şubat 2022 07:38

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen altı muhalefet partisinin liderlerinin 5 saat 15 dakika süren zirvesi gazeteler hangi başlıkla gördü? Hükûmete yakın gazetelerin çoğunun birinci sayfasında muhalefet liderlerinin görüşmesi yer almadı.

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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?

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