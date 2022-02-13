Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?
13 Şubat 2022 07:38
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen altı muhalefet partisinin liderlerinin 5 saat 15 dakika süren zirvesi gazeteler hangi başlıkla gördü? Hükûmete yakın gazetelerin çoğunun birinci sayfasında muhalefet liderlerinin görüşmesi yer almadı.
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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?
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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?
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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?
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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?
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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?
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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?
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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?
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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?
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Muhalefetin tarihi zirvesini gazeteler hangi başlıklarla gördü?