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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir’e tokat atmasına meslek örgütleri ve sosyal medya kullanıcıları tepki tepki gösterdi.

19 Aralık 2021 21:03

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

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Muhabire tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya tepki yağdı

muharrem sarıkayatepki
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