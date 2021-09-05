Muğla'da yanan 'özel bölgeler' için ekolojik kurtarma çalışması başlatıldı
05 Eylül 2021 14:25
16
Muğla'da yanan 'özel bölgeler' için ekolojik kurtarma çalışması başlatıldı
26
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'da orman yangınlarından etkilenen Datça Bozburun ve Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, biyoçeşitlilik zarar tespiti ve alanların restorasyonu için çalışma başlattı.
36
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan "Türkiye'de ilk kez yapılan bu ekolojik restorasyon ve kurtarma operasyonu, türlerin kaybolma riskini ortadan kaldıracak. Ekiplerimiz 360 ağaç üzerinde çalışma yürütmekte" dedi.
46
Bölgeyi temsil edecek şekilde belirlenen 16 istasyonda ve her bir istasyonda 4 gözlem noktasında ayrı ayrı olmak üzere 192 ağacın çevre ve çap ölçümleri ile yanma dereceleri ölçüldü.
56
Yine 192 adet ağacın kozalak kapasitelerinin belirlenmesi için açık ve kapalı kozalakların sayımları yapılarak ve bazı ağaçlardan örnekler alındı. Her gözlem noktasından 3'er noktadan olmak üzere 192 kez kül seviyesi ölçümü yapıldı. Çalışmalara, 360 ağacın ölçümü, kozalak sayımı ve kül ölçümleri tamamlanıncaya kadar devam edileceği belirtildi.
66
Alanda ayrıca yeni sürgün veren 20 farklı tür tespiti yapıldı ve hepsinin ölçümleri yapılarak kayıt altına alındı. Yanan alanlarda yaşayan sürüngenler, memeliler, böcekler ve genel olarak fauna hakkında tespitler yapmak üzere alanda fotokapanlar ve kapanlar kuruldu, incelenmek üzere toprak örnekleri alındı.Yangına maruz kalan alanlar ile zarar görmemiş alanlardan ve bu alanların birleşim yerlerinden çimlendirmek ve gen bankasında ve in-situ (yerinde) habitatlarda devamlılığını sağlamak üzere bölgede küresel ölçekte nesli tehdit ve tehlike altında olan 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.