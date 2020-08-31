MTV Video Müzik ödüllerine Lady Gaga'nın maskeleri damga vurdu
Şarkıcı Lady Gaga, dün gece gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri'nde 5 ödülün sahibi oldu. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) döneminde gerçekleşen ödül töreninde aldığı ödüllerden sonra yaptığı video konuşmalarında renkli maskeleriyle dikkati çeken Lady Gaga, törenin akılda kalan isimlerinden biri oldu.
31 Ağustos 2020 12:17
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Şarkıcı Lady Gaga, dün gece gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri'nde 5 ödülün sahibi oldu. Pandemi döneminde gerçekleşen ödül töreninde aldığı ödüllerden sonra yaptığı video konuşmalarında renkli maskeleriyle dikkati çeken Lady Gaga, törenin akılda kalan isimlerinden biri oldu.
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Lady Gaga, pandemi koşullarında izleyicisiz konser, video kaydı gibi yollarla gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vurdu.
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Şarkıcı Ariana Grande ile de sahne alan Gaga, törenden 5 ödülle ayrıldı.
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Ariana Grande ile "Rain on Me" parçasına yaptığı düet Lady Gaga'ya 3 ödül getirdi: Yılın şarkısı, en iyi sinematografi ve en iyi düet
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Yılın sanatçısı ve Tricon Ödülü de Lady Gaga'ya verildi