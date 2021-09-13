MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu; Olivia Rodrigo geceye damga vurdu
MTV Video Müzik Ödülleri dün gece düzenlendi. Geceye yıldızlar Olivia Rodrigo ve Justin Bieber damga vurdu.
13 Eylül 2021 11:53
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MTV Video Müzik Ödülleri dün gece düzenlendi. Geceye yıldızlar Olivia Rodrigo ve Justin Bieber damga vurdu.
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Bieber, gecenin sonunda Yılın Sanatçısı ve En iyi Pop Videosu ödüllerini eve götürdü.
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Olivia Rodrigo da gecede Yılın En İyi Yeni Sanatçısı ödülünü alırken Drivers Licence şarkısı En İyi Şarkı ödülünü aldı.
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Yılın Klibi ödülünün sahibi ise Montero ile Lil Nas Xin oldu.
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