MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
20 Ekim 2021 13:09
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz ile çalışan ısı santralinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altınarak, söndürüldü. Patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Eskişehir yolu, çalışmanın tamamlanması ardından yeniden açıldı. İtfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaptı. İşte art arda yaşanan patlamanın ardından geriye bu kareler kaldı
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler
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MTA yerleşkesindeki doğalgaz vanasında art arda yaşanan patlamadan geriye kalan kareler