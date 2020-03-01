MSB paylaştı: Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekâtı’nı Hatay’dan sevk ve idare etmeyi sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, 'Bahar Kalkanı Harkâtı'nın idare görüntülerini paylaştı
01 Mart 2020 19:56
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirmişti.
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Bakan Akar, 27 Şubat’ta İdlib'de meydana gelen saldırının ardından başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekâtı’nı Taktik Komuta Yeri’nde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor.