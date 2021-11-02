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"Mourinho, Terim'den Galatasaray'ın yıldızını istedi"

02 Kasım 2021 08:44

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"Mourinho, Terim'den Galatasaray'ın yıldızını istedi"

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Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao, uzun süre takımını yalnız bırakmıştı.

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Sadece Avrupa Ligi'nde boy gösteren Brezilyalı farkını ortaya koydu. Aslan, yıldız savunmacının bu sezon oynadığı 6 maçın sadece 1'inde gol yedi. Performansı göz dolduran 25 yaşındaki stoperin talipleri de her geçen gün artıyor.

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Gaziantep FK maçının 'oyuncusu' olan Marcao'nun cezalı olduğu 8 haftada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takımın maç başına 1.5 olan gol yeme ortalaması, Marcao sahada olunca 0.33'e iniyor.

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Brezilyalı stoperin oynadığı Avrupa Ligi grubundaki 3 maç ve ligdeki 3 karşılaşmada Galatasaray sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi.

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Sezon başında kadro dışı kaldığı dönemde 25 yaşındaki Sambacı'ya talip olan Napoli'nin kiralama teklifi kabul edilmemişti.

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Serie A'da lider olan Napoli, izlemeye devam ettiği Marcao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı.

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İtalyan kulübü bu kez 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis teklifinde bulunacak.

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Sabah'ın haberine göre, Napoli dışında Roma da Marcao'yu listesine aldı ve Jose Mourinho'dan bu transfere onay çıktı. Galatasaray yönetimi, 15 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

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Marcao'nun olası satışı düşünülerek yaz transfer döneminde Victor Nelsson kadroya katılmıştı.

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MARCAO'YA SOUNESS BENZETMESİGalatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, 24 Nisan 1996'da Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi eleyerek kupaya uzandıkları maçta Fenerbahçe'nin stadının ortasına sarı-kırmızılı bayrak dikmiş ve tarihe geçmişti.Taraftarlar da Souness'a 'Ulubatlı' lakabını takmıştı. Marcao'nun da Gaziantep FK maçı sonrası bayrakla olan görüntüleri sosyal medyada Ulubatlı Souness'a benzetildi.

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