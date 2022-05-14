Mostafa Mohamed'den Emre Belözoğlu itirafı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed kariyerine dair açıklamalarda bulunurken, sarı kırmızılı takıma imza atmadan önce dönemin Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile konuştuğunu açıkladı.
14 Mayıs 2022 12:34
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Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed, Fotomaç'a konuştu. Mısırlı yıldız transfer, Galatasaray günleri ve Fatih Terim'e dair açıklamalarda bulundu.
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FATİH TERİM İMPARATOR | "Fatih Terim benim için gerçek bir efsane ve imparator. Ondan çok şey öğrendim, aramız da çok iyiydi. Ayrılmasına çok üzüldüm. Onunla uzun yıllar devam etmek isterdim. Kısmet olmadı."
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BORDEAUX'A TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ? | "Ayrılmayı şans bulamadığım için istemiştim. Her zaman oymak istiyorum. Yedekte kalmayı sevmiyorum. Başka yer ve yeni bir başlangıç için tercih ettim ancak kısmet olmadı. Sorun benden değil kulüpler arası sıkıntıdan kaynaklandı. Üzüldüm ama dönünce unuttum."
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"KAÇAN ŞAMPİYONLUĞU UNUTMUYORUM" | Öyle bir sezon geçirdik ki elimizden geleni yaptık diyemiyorum. Bize güvenenleri çok üzdük, çok üzüldük. İyi işler yapamadık. Geçen sene de çok üzüldük. Galatasaray taraftarına şampiyonluk yaşatmak isterdik. Geçen sezon Malatyaspor maçında averaj ile kaçırdığımız maçta attığım gollerle şampiyonluk gelmesini çok isterdim. Bir golle kaçan şampiyonluk nasıl üzmez. O kaçan şampiyonluğu unutmuyorum."
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KADIKÖY'DEKİ GOL | "Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde attığım golün önemini o an anlayamadım. Golü atana kadar önemini gerçekten hissetmedim. Ne kadar kıymetli gol olduğumu attıktan sonra anladım. Seyircisiz maçta hiç anlam verememiştim. Ama şimdi anlatırken bile o heyecanı adeta yeniden yaşıyor gibiyim."
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"SALAH MAÇLARIMI TAKİP EDİYOR" | "Salah ile oynamak benim için büyük şeref. Oynadığım maçları o da takip ediyor. Ara ara maçlarımız için yorum bile yapıyoruz. Onunla iyi arkadaşlığımız ve diyaloğumuz var. Sakin bir oyuncu ama ciddi bir kişilik. Bazen aramızda şakalar oluyor. Mesela takım otobüsündeyiz. Benim ve herkesin beğendiği şarkıyı Salah beğenmiyor ve şarkıyı hemen kapattırıyor."
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"EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM" | "Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'nin gündemindeydim. 8 ay önce kadar Fenerbahçe Sportif Direktörü Belözoğlu beni aramıştı. O zaman Zamalek beni bırakmak istemedi. Afrika Kupası da vardı. Gelişme de olmadı. Emre Belözoğlu ile Galatasaray'a geldikten sonra hiç görüşmedim."
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"MOTİVASYONUM DÜŞTÜ" | "Trezeguet'le de Başakşehir'e imza attıktan sonra sık sık görüşmeye başladık. AFRİKA Kupası'nda Senegal'e elenmek beni çok üzdü. İster istemez o yenilginin etkisinde kaldım. Buraya geldikten sonra takımın kötü gidişatı da eklenince motivasyonum düştü."