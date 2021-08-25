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Morutan, Galatasaray için İstanbul'a geldi

25 Ağustos 2021 08:15

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.

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Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Morutan'a Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti.

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Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen futbolcu, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek Morutan ile gün içinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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