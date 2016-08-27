Mortgage'a direndi; 18 metrekareye malikane inşa etti
27 Ağustos 2016 23:05
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ABD'nin Idaho kentinde yaşayan mimar Macy Miller, ev sahibi olabilmek için Mortgage kredisi çekmeyi reddetti ve kendi evini yapmaya karar verdi.
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18 metrekarelik alanı adeta mini bir malikaneye çeviren Miller,bu projeyi okulda aldığı inşaat eğitiminden memnun olmadığı ve kendini geliştirmek için yaptığını söyledi.
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Miller, evini sürdürülebilir malzemeler kullanarak, bir römorkun üzerine inşa etmiş.Evin dış cephesinde geri dönüşüme girmiş nakliye paletleri ve Miller’a ücretsiz olarak verilmiş pencereler kullanılmış.
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Evin içinde ise banyo, tuvalet, mutfak ve aydınlatma bulunuyor. 2011’in Aralık ayında başlayan inşa süreci Miller’ın tahmin ettiğinden fazla sürmüş.
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Bunun sebebi ise Miller'ın evinin yapımında sürdürülebilir malzemeler kullanmak için gösterdiği çaba.
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En çok zaman alan kısım nakliye paletlerini dış cephe kaplamasına çevirmek olmuş. Facebook'ta Paylaş
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Miller yakın zamanda bitirdiği bu ufak ev için şimdilerde park edecek bir arsa satın almanın peşinde. Nihai amacı ise yapıyı tamamen kamu hizmetlerinden bağımsız, kendi kendine yetebilen, çevreye dost bir hale getirmek. Facebook'ta Paylaş