Monica Bellucci: Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Piu Entertainment’ın organizasyonuyla “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” adlı oyunu sahnelemek üzere geçen hafta İstanbul’a geldi. Bellucci, gelecekte İstanbul’a yerleşebileceğini söyledi, “Bu kısacık ziyarette bile şehrin yaşanacak bir yer olduğunu hissettim” dedi.
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Hürriyet’ten Arda Sayıner’in haberine göre, Bellucci 10 yıl aradan sonra yeniden geldiği şehre duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:
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“Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim. Bu kısacık ziyarette bile şehrin yaşanacak bir yer olduğunu hissettim. Detaylı ve uzun gezmek için kesinlikle tekrar geleceğim. Türk sanatseverlerin müzikale ilgisi kadar yıllar sonra geldiğim İstanbul’daki pozitif değişimi görmek de bir o kadar mutluluk verdi.”
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Londra’da yaşayan Türklerin de büyük ilgi gösterdiği müzikal, tarihi Majestic Tiyatrosu’nda sahnelendi.