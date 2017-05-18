Monica Bellucci, 70'inci Cannes Film Festivali'ni öpücükle açtı
18 Mayıs 2017 20:17
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70'inci Cannes Film Festivali'nin açılış törenine Monica Bellucci dagmasını vurdu.
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Törenin sunuculuğunu üstlenen 52 yaşındaki İtalyan yıldız, Alex Lutz ile birlikte yaptığı sahne şovuyla seyirciyi hem şaşırttı hem de bol bol alkışlandı.
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Bellucci ve Lutz'un ateşli sahne öpücüğü ise gecenin en çok akılda kalan anlarından biri oldu.
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Dior tasarımı bir elbise giyen Monica Bellucci, Altın Palmiye için yarışan filmleri değerlendirecek olan seçici kurulun üyelerini tek tek sahneye davet etti.
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Festival jürisinin başkanlığını Pedro Almodovar üstleniyor.
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Will Smith, Jessca Chastain, Asghar Farhadi, Paolo Sorrentiho, Maren Ade ve Fan Bingbing jüride yer alan diğer üyeler.
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