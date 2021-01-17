Monaco yine karar değiştirdi; Onyekuru transferi zora girdi
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken, ilk hedefi olan Henry Onyekuru ile anlaşmaya çok yaklaşmasına rağmen transfer tekrar zora girdi.
17 Ocak 2021 12:33
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim transfer sonrasında Başakşehir'den İrfan Can Kahveci, Onyekuru ve Edin Visca'yı çok istediğini resmen açıklamıştı.
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Terim'in istediği transferleri bitirme konusunda büyük sıkıntı yaşayan yönetimde Henry Onyekuru transferinde yine pürüz çıktı.
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Fransız ekibi Monaco ile hafta başında her konuda anlaşan ve bu transfere bitti gözüyle bakan sarı-kırmızılılar, Fransa'dan gelen haberle sarsıldı.
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Galatasaray'ın 1 milyon Euro kiralama ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifini kabul eden Monaco yine karar değiştirdi.
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Skorer’in haberine göre, Fransız kulübü Onyekuru için 6 ay için 1 milyon euro kiralama, 6 milyon euro zorunlu satın alma ve %50 de bir sonraki satıştan kardan pay talep etti.
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Onyekuru'nun zorunlu satın alma maddesini yumuşatmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bizzat Monaco Sportif Direktör Paul Mitchell ile görüşüyor ve bu görüşmeler Mitchell tarafından da doğrulandı.
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Henry Onyekuru'nun Monaco'daki geleceği hakkında açıklamalar yapan Paul Mitchell, "Teknik patronumuz Kovac'ın talepleri var ve bu talepleri karşılamak için çaba harcıyoruz. Onyekuru bizim planlamalarımız arasında yer almıyor, bu durumu kendisine de ilettik ve ayrılık sürecinde bizim de bazı taleplerimiz var. Onyekuru için görüşmelerimiz sürüyor ancak burada belirleyici olan futbolcunun talepleri kadar Monaco'nun da stratejisine uygun olarak hareket etmemiz" dedi. (Milliyet)