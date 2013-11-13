Modern zamanlarda masal prenseslerinin 'gerçek' sonları
13 Kasım 2013 17:03
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Fotoğrafçı Dina Goldstein, masallardaki prensesleri gerçek hayata taşımış ve onlar için “mutlu sonlar” yerine “gerçek sonlar” hazırlamış. Ayakkabı meselesinden vazgeçen ve bar köşelerinde aşkı arayan Cinderella
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Elma yerine hamburgeri tercih eden ve obeziteye merhaba diyen Kırmızı Başlıklı Kız
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Akvaryuma hapsedilen ve insanların eğlencesi haline gelen Küçük Deniz Kızı Ariel
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Orta Doğu’da özgürlüğünü arayan Alaaddin’in prensesi Jasmine
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Güzel ve Çirkin’den tanıdığımız ve estetik ile botoksta çare arayan prenses
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Güzel saçlarını kansere yenik düşerek kaybeden Rapunzel
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Her gördüğü kediyi evine alarak yalnızlığını unutan Pocahontas