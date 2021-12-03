Modern Family, Friends ve How I Met Your Mother, Netflix Türkiye'den ayrılıyor
Friends, How I Met Your Mother ve Modern Family, 1 Ocak 2022'de Netflix Türkiye'den ayrılıyor.
03 Aralık 2021 13:31
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Friends, How I Met Your Mother ve Modern Family, 1 Ocak 2022'de Netflix Türkiye'den ayrılıyor.
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Wannart'ın aktardığına göre, popüler komedi dizilerini Netflix’te izleyebilmek için son tarihin 31 Aralık 2021 olduğu belirtildi.
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Friends'in yayın hakları HBO Max'e geçmiş durumda, ancak bu platform henüz Türkiye'de bulunmuyor.
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How I Met Your Mother ise Netflix'in lisans süresi bittiği için platformdan kaldırılacak ve yine henüz Türkiye’de bulunmayan Disney+ platformunda yayınlanacak.
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Benzer şekilde Modern Family'de artık Disney+'ta yayınlanacak.
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