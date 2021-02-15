Model Kendall Jenner takipçilerine yanıt verdi: Benim de kötü günlerim oluyor
Kardashian ailesinin model yıldızı Kendall Jenner, sosyal medyada bir takipçisinin "Onun gibi görünseydim tüm sorunlarımı çözerdim" mesajına "Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor" yazdı.
15 Şubat 2021 11:36
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Kardashian ailesinin model yıldızı Kendall Jenner, sosyal medyada bir takipçisinin "Onun gibi görünseydim tüm sorunlarımı çözerdim" mesajına yanıt verdi.
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Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter' "Eğer 99 tane problemim olsaydı ve Kendall Jenner gibi görünseydim, onların hepsini çözerdim" yazdı.
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Paylaşıma yanıt veren ünlü model "Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor" yazdı. Kendall Jenner takipçilerine, "Olduğunuz gibi güzelsiniz. Her zaman her şey göründüğü kadar güzel olmayabilir" dedi.
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Kendall Jenner, daha önce Allure dergisiyle yaptığı bir söyleşide bir dönem insanların kendisi hakkında söylediği şeyler yüzünden günlerce ağladığını" itiraf etmişti.