Modacı Saraçoğlu, önce canlı yayında küfür etti, sonra “Öfke kontrolümü sağlayamadım” diyerek özür diledi
08 Aralık 2020 13:29
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Modacı Saraçoğlu, önce canlı yayında küfür etti, sonra “Öfke kontrolümü sağlayamadım” diyerek özür diledi
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Modacı Saraçoğlu, önce canlı yayında küfür etti, sonra “Öfke kontrolümü sağlayamadım” diyerek özür diledi
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Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" dedi.
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Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile yine olaylı bir şekilde ayrıldı. Gökhan Göz önceki akşam Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, Gülşah Saraçoğlu küfürler yağdırdı.
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Saraçoğlu, şok ifadeler kullanırken, o esnada Göz ve arkadaşları, uzun süre olaydan habersiz şarkı çalıp söylemeye devam etti.
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Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" dedi.
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Saraçoğlu, geçen yıl da eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti. Gökhan Göz, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notuyla paylaşmıştı.