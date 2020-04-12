Moda tasarımcısı Tom Ford'dan Koronavirüs günleri video konferanslarında iyi görünmenin yolları
Ünlü moda tasarımcısı Tom Ford, Koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak milyonlarca kişinin iletişim aracı haline video konferanslarda iyi hissedecek şekilde görünmenin tekniklerini anlattı.
12 Nisan 2020 13:53
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Ünlü moda tasarımcısı Tom Ford, Koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak milyonlarca kişinin iletişim aracı haline video konferanslarda iyi hissedecek şekilde görünmenin tekniklerini anlattı.
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The New York Times'tan gazeteci Maureen Dowd’a konuşan moda tasarımcısı, ilk adımın bilgisayarınızı kitap yığını gibi yükseltilmiş bir yüzeye yerleştirmek olduğunu belirtti, böylelikle kamera başınızdan biraz daha yüksekte olacak.
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Dizüstü bilgisayar başınızın üzerinde bir seviyede konumlandıktan sonra, kamerayı gözlerinize doğru tutmalısınız. Moda tasarımcısına göre aydınlatma da önemli. Ford, sizi daha iyi gösterecek ışık için bilgisayarınızın yanına, “yüzünüzün en iyi olduğunu düşündüğünüz tarafına” uzun bir masa lambası yerleştirmenizi önerdi.
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Ford, “Lamba bilgisayarla aynı hizada ve çok az gerisinde olmalı. Böylece ışık yüzünüze güzel bir şekilde vurur” diye açıkladı. Ford, “bir parça ışık ayarlaması” elde etmeyi sağlamak için beyaz bir kağıt parçası veya beyaz bir masa örtüsü kullanmanızı ve bunu oturduğunuz masaya sermenizi tavsiye etti.
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Son olarak Ford, “bolca pudra” kullanmayı tavsiye etti.