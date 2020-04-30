Moda tasarımcıları dikiş makinelerini sağlıkçılar için çalıştırıyor; üniformalar pandemi hastanelerine gönderilmeye başlandı

Moda tasarımcıları sağlık personelleri için harekete geçti, dikiş makinelerini 20 bin adet üniforma üretmek için çalıştırdı.
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Hazırlanan üniformalar, hastanelere dağıtılmaya başlandı.
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Moda Tasarımcısı Aslı Filinta, Sağlık çalışanlarına destek için atölyesinde üniforma üretmeye başladı. Ardından bunu duyan büyük üreticiler, kumaşçılar ve başka moda tasarımcıları da harekete geçti. Kumaşçıların ve bir büyük üreticinin de bu harekete destek vermesi sayesinde, kısa sürede 20 bin adet üniforma üretimi için kollar sıvandı. Şimdi, bir büyük üreticinin yanında her bir tasarımcı kendi atölyesinde, dikiş makinelerini sağlık personelleri için çalıştırıyor.
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Filinta, "Tabii bizim ihracat siparişlerimiz iptal oldu. Bu dönem Paris Moda Haftası'na denk geldi. Öyle olunca biz atölyede bir anda ekibimle baş başa, elimizde siparişlerimiz olmadan kumaşlarımıza baka kaldık. Derken, çok yakın arkadaşım Tanem Sivar'ın bir paylaşımını gördüm. Hastanelerde bazı eksiklerin olabileceğini söylüyordu. Ve bizi Çapa Hastanesi ile kontağa geçirdi" dedi.
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Filinta, "Önce onlara su geçirmez kumaşlar ile tulumlar diktik. Ve bu arada sormaya da devam ediyorduk çevremize, başka ne yapabiliriz, elimizden ne gelir diye. Çünkü atölyemiz var, elimizde kumaşımız var biraz ve işimiz yok. Öyle olunca hem olumlu hem olumsuz bir çok yorum aldım." diye konuştu.