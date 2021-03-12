Mobil oyun Roblox, rekor gelirle New York Borsası'na damga vurdu
12 Mart 2021 13:27
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New York Borsası’na giren ve halka açılan Roblox, yaptığı açıklamada App Store ve Google Play platformlarında 2.5 milyar dolarlık mobil gelire ulaştığını açıkladı. Firma ayrıca kazanılan bu gelirin 1.2 milyar dolarının sadece 2020’ye ait olduğunu vurguladı.
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Mobil platformlarda 2 milyar dolar barajını geçtiğimiz yılın Ekim ayında geçen Roblox, oynaması ücretsiz olmasına rağmen tüm gelirlerini oyun içi para birimi olan Robux’tan elde etti. Oyuncular diğer platformlarda da harcama yapabilirlerken, Roblox’un satışlarının yarısından fazlası ya App Store’dan ya da Google Play üzerinden geldi. Öte yandan ABD’li oyuncular bu mobil gelirin yüzde 65‘ini oluşturdu.
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Halka arzında yaşanan birden fazla gecikmenin ardından, Roblox nihayet 10 Mart’ta doğrudan listeleme yoluyla amacına ulaştı. New York Borsası, firmaya hisse başına 45 dolarlık bir referans fiyat belirlerken, hisse senedi, piyasa kapanışına göre neredeyse yüzde 55 artarak 69.50 dolara kadar yükseliş gösterdi.
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Bu da şirketin listelemede 45 milyar doları aşarak EA ve Take Two gibi endüstri devlerinden daha yüksek bir değere sahip olduğu anlamına geliyor.
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Konuyla ilgili CNN’e açıklamalarda bulunan Roblox CEO’su ve aynı zamanda kurucu ortağı David Baszucki, “Bizim için doğrudan listeleme doğru yol gibi görünüyordu. Böylelikle tüm topluluğu bir araya getireceğiz ve herkes ticaret açılışında aynı fiyatı kullanacak” ifadelerini kullandı.