MİT'in gizemli define kazısında evleri zarar görenler yardım istiyor!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev'in çevresindeki vatandaşlar yardım istedi
29 Eylül 2020 11:46
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Mersin’in Tarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı ‘gizemli ev’in çevresindeki evlerde çatlaklar oluştu
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Mahallede az sayıda kalan hane sakinleri, altyapı ve evlerinde tamirat yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu
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Kazı yapılan bölgenin yakınında evi bulunanlar evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu belirtiyor
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Vatandaşlar evlerinin altının boş olduğunu ve ses duyduklarını öne sürerek korkuyla yaşadıklarını söylüyor
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Mersin Tarsus ilçesine bağlı 82 Evler Mahallesi’nde daha sonra “gizemli ev” olarak adlandırılacak bir gecekonduda Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve Özel Harekat polisleri gözetiminde 13 Kasım 2016’da kazı çalışması başlatılmıştı
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MİT'in gizemli define kazısında evleri zarar görenler yardım istiyor!
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MİT'in gizemli define kazısında evleri zarar görenler yardım istiyor!
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MİT'in gizemli define kazısında evleri zarar görenler yardım istiyor!
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MİT'in gizemli define kazısında evleri zarar görenler yardım istiyor!
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MİT'in gizemli define kazısında evleri zarar görenler yardım istiyor!
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MİT'in gizemli define kazısında evleri zarar görenler yardım istiyor!