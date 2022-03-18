Miss World belli oldu: Polonya'dan Karolina Bielawska seçildi
Miss World 2021 Güzellik Yarışması’nın kazananı belli oldu. Dünya güzeli, Polonya'dan Karolina Bielawska seçildi.
18 Mart 2022 10:26
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Miss World Güzellik Yarışması’nın kazananı belli oldu. Dünya güzeli, Polonya'dan Karolina Bielawska seçildi.
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Porto Riko'da düzenlenen Miss World 2021 Güzellik Yarışması kazananı açıklandı. Miss World, Polonya'dan Karolina Bielawska oldu.
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Covid nedeniyle ertelenen yarışmanın geçen yıllardaki birincisi Jamaikalı Toni-Ann Singh, yeni kraliçeye tacını taktı.
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Yarışmada ikinci, ABD'den Shree Saini seçildi.
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Üçüncü güzel ise Fildişi Sahili'nden Olivia Yace olarak açıklandı.
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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken düzenlenen Miss World 2022’de savaş karşıtı mesajlar da öne çıktı.
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