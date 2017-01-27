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Miss Universe yarışmasında kıyafetler de yarışıyor

27 Ocak 2017 22:40

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Miss Universe Kainat Güzeli yarışmasının finali pazartesi günü düzenlenecek. Büyük gün öncesinde 86 yarışmacı jürinin karşısına çıktı. Türkiye'yi Tansu Sıla Çakır'ın temsil ettiği gecede güzellerden çok, giydikleri ulusal kostümler konuşuldu.

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Filipinler, Miss Universe güzellik yarışmasına ev sahipliği yapıyor.

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86 yarışmacı, 30 Ocak'ta düzenlenecek final öncesi podyuma çıktı.Yarışmacılar, mayo, gece kıyafetleri ve ulusal kostümleriyle jürinin karşısında boy gösterdi.

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Yarışmada Türkiye'yi 21 yaşındaki Tansu Sıla Çakır temsil ediyor. Sıla Çakır, ulusal kostüm bölümünde Nemrut Dağı'nı temsil eden bir kıyafet giydi.

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Hemen hemen tüm yarışmacıların kıyafetleri alışılmışın dışında ve çok renkliydi. İngiliz basını, yarışmanın Victoria Secret defilesi ve Rio karnavalını aratmadığını yazdı.

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Miss Universe'in 30 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek final gecesi için dünya genelinde yüz binlerce kişinin ekrana kilitlenmesi bekleniyor.

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