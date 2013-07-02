T24 LogoT24 Logo

İşte Mısır'daki eylemlerden kareler

02 Temmuz 2013 14:35

122

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtları, Tahrir Meydanı'nı doldururken, Cumhurbaşkanı Mursi'nin destekçileri da karşılarında yerlerini aldı. Ülke genelinde başlayan protestolarda, çatışmalar yaşandı.

222

Mısır'da Nil nehrini aşan kalabalık gruplar, Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.

322

Muhalifler slogan atarak 'Mursî istîfa' çağrıları yaptı.

422

Tahrir Meydanı 30 Hazirandan beri süren protestolarda çeşitli bölgelerde çatışmalara sahne oldu. Mursî karşıtları ve destekçileri karşı karşıya geldi, sokaklarda çatışmalar yaşandı.

522

Mısır'da çıkan çatışmalarda 30 kişinin öldüğü, 600'den fazla yaralı olduğu bildirildi.

622

Mısırlı kadınlar birlik oldu, Mursî karşıtı sloganlar atarak protestolara destek verdi.

722

Mısırlı siyası liderler, Muhammed El Baradey ve Amr Hazavi , sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları açıklamarda, ülkede yaşanan şiddeti kınayarak, çatışmaların son bulması için çağrılar yaptı.

822

Mısır'ın tanınmış din adamlarından, Saffet Hicazî'de hükümete ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî'ye destek mitingingi sırasında yaptığı konuşmada, eski rejimin kalıntılarından hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

922

1022

Mısır'da zıtlaşmalar ve çatışmalar tırmanırken, Türkiye'de de Mursî'ye destek veren sloganlar ve pankartlar dikkat çekti.

1122

1222

1322

1422

1522

1622

1722

1822

1922

2022

2122

2222

ETİKETLER

mısırmursigösteriprotestotürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24