İşte Mısır'daki eylemlerden kareler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtları, Tahrir Meydanı'nı doldururken, Cumhurbaşkanı Mursi'nin destekçileri da karşılarında yerlerini aldı. Ülke genelinde başlayan protestolarda, çatışmalar yaşandı.
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Mısır'da Nil nehrini aşan kalabalık gruplar, Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.
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Muhalifler slogan atarak 'Mursî istîfa' çağrıları yaptı.
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Tahrir Meydanı 30 Hazirandan beri süren protestolarda çeşitli bölgelerde çatışmalara sahne oldu. Mursî karşıtları ve destekçileri karşı karşıya geldi, sokaklarda çatışmalar yaşandı.
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Mısır'da çıkan çatışmalarda 30 kişinin öldüğü, 600'den fazla yaralı olduğu bildirildi.
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Mısırlı kadınlar birlik oldu, Mursî karşıtı sloganlar atarak protestolara destek verdi.
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Mısırlı siyası liderler, Muhammed El Baradey ve Amr Hazavi , sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları açıklamarda, ülkede yaşanan şiddeti kınayarak, çatışmaların son bulması için çağrılar yaptı.
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Mısır'ın tanınmış din adamlarından, Saffet Hicazî'de hükümete ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî'ye destek mitingingi sırasında yaptığı konuşmada, eski rejimin kalıntılarından hesap sorulması gerektiğini ifade etti.
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Mısır'da zıtlaşmalar ve çatışmalar tırmanırken, Türkiye'de de Mursî'ye destek veren sloganlar ve pankartlar dikkat çekti.