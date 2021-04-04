Mısır'da "Firavunların Altın Geçidi": 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası yeni müzeye taşındı
Mısır'da, 18 kral ve 4 kraliçe mumyası 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşındı. Mumyalar Giza'daki yeni müzede 18 Nisan'dan itibaren ziyaret edilebilecek.
04 Nisan 2021 07:37
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Mısır'da, 18 kral ve 4 kraliçe mumyası 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşındı. İnternetten canlı yayınlanan geçit töreninde kral ve kraliçelerin iktidarda oldukları döneme göre kronolojik olarak dizildi.
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Mumyalar Kahire'deki neo-klasik Mısır Müzesi'nde tutuluyordu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı milyonlarca dolarlık kortejle mumyalar, Kahire'den 5 km uzaktaki yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne götürüldü.
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Taşınan mumyalar arasında, Antik Mısır Firavunu II. Sekenenre Taa, I. Seti, II. Ramses, V. Ramses IX. Ramses, VI. Ramses, Sekenenre, III. Tutmes, Hatşepsut, Meritamun ve Ahmose Nefertari de var.
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Her bir mumya sarsıntıya karşı emici özelliklere sahip altın renkli, nitrojen doldurulan koruyucularla taşındı. Mumyaların geçtiği yollar da sarsıntı olmaması için yeniden düzenlendi.
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Mumyalar, 1881 ve 1898 yıllarında Antik Mısır şehri Teb'de bulunmuştu. Kahire Amerikan Üniversitesi Mısır çalışmaları Profesörü Salima Ikram, "Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı mumyaların sabitlenmesi, muhafaza edilmesi ve iklimi kontrol edilebilen ortamda taşınabilmesi için elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.