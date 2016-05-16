Golden Çetesi: Bodrum'un terk edilmiş köpekleri

İzmir Bornova’da yaşayan Şenol Kaptan ona yakın golden cinsi köpek ve bir çov- çov köpeğiyle birlikte bir minibüste yaşamını sürdürüyor.
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Onlarca köpeği doyuran ve bakımını yapan Şenol Kaptan’ın tek geçim kaynağı ise el işçiliği bu köpek tasmalarının satışı. Çevre halkı da kendi köpeklerine bu tasmalardan alarak ona destekte bulunuyor.
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Barınaklardaki golden cinsi köpeklere sahip çıkan Kaptan Bugüne kadar 60’dan fazla köpeği sahiplendirdiğini ve artık hayatını bu köpeklere adadığını söyledi.
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Şenol Kaptan’ın en büyük şikayetinin ise “insanların köpeklerini terk etmek için her zaman bir bahanesinin olması “ olduğunu söylüyor
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Kaptan konuyla ilgili şöyle diyor; “Bu vefa, vicdan eksikliği olan insanlardan en çok duyduğum bahane de; ‘Taşınıyoruz ve köpeğimizi yeni evimize götürmemiz mümkün değil.’ Öyle mi gerçekten? Ya da; ‘Büyüdüğünde bu kadar iri olacağını bilmiyorduk, ona fazla zaman ayıramıyoruz.’ Öyle mi? ‘Bahçeyi birbirine katıyor.’ Onu evinize alıp ailenizin bir parçası yapmayı denediniz mi hiç? Köpeklerini bana bırakanların da hep söyledikleri; ‘Biz ona yeni bir yuva bulmakla uğraşamıyoruz, siz bu konuda yardımcı olursunuz.’Size aylarca, yıllarca alışmış, sadece boğaz tokluğuna sevgisini vermiş, hayatta sizden başka güvendiği, sevdiği, tutunacak dalı olmayan canlıyı hiç tanımadığı bir dünyaya yapayalnız nasıl bırakabiliyorsunuz?”…
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Kaptan’ın Facebook’ta bu güzide köpeklerin fotoğraflarını ve videolarını paylaştığı “Golden Çetesi” adında bir sayfası da mevcut