Mimar hayvanların göz alıcı yuvaları

Hessen, Almanya’dan Avrupa kırmızı orman karıncalarının yuvası. 1 cm. uzunluğundaki vücutlarına göre gökdelenler inşa eden bu karıncalar; 2 m. uzunluğunda ve 5 m. genişliğindeki yuvalarında, su geçirmeyen karmaşık yollardan, kendilerinin 40 katı ağırlığındaki şeyleri taşıyorlar.
28
Yaban arısı yuvası. Çinlilerin kâğıdı icat ederken ilham aldığı bu kağıt yuvalar, ağaç parçalarından yapılıyor. Arıların katmanlar halinde yaptığı ve küçük bir girişi bulunan bu yuvalar, ısıya ve dış koşullara karşı koruma sağlıyor.
38
Kunduz yuvalarının tek girişi su altındandır; bu sebeple düşmanlarına ve hava koşullarına karşı koruma sağlar. Ayrıca, kunduzlar yuvalarını korumak, yemek bulabilmek ve taşıdıkları yiyeceklerle inşaat malzemelerine yol sağlamak için barajlar inşa ederek su seviyesini değiştirirler.
48
Kuzey Toprakları, Avustralya’da yaşayan yeşil karıncalar, ağaçların yapraklarını ürettikleri ipek ipliklerle “dokuyarak” 24 saat içinde kendilerine bir yuva inşa edebilirler.
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Erkek çardak kuşlarının titizlikle inşa ettiği bu güzel yuvalar, karmaşık birer şaheserdir. Endonezya’daki Arfak dağlarındaki yuvalarda, çarpıcı renklere sahip her şey yuvayı süslemek için kullanılır.
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Avustralya, Kuzey Toprakları’nda bir katedral termiti höyüğü. 6m.’ye ulaşabilen bu yuvaların bir tanesinde 2-3 milyon termit yaşayabilir. İşçi karıncaları inşa ettiği bu höyükler, kocaman başlarında güçlü kıskaçlar olan asker karıncalar tarafından korunur.
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Kuzey Avusturalya’da, gelişigüzel yerleştirilmiş ve ortalama 3m. yüksekliğindeki termit kuleleriyle dolu devasa alanlar vardır. Yassı biçimdeki yapıların güneşin sıcaklığından faydalanmak için belirlenmiş kuzey-güney yönelimleri ve ustaca yapılmış havalandırma sistemleri, içerideki sıcaklığı sabit tutar.
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Kuzey Toprakları, Avustralya’daki gri çardak kuşu, çubukları dokuyarak çok büyük boyutlarda çardaklar yapar. Çardağı ne kadar ustalıklı yaparsa, çiftleşme şansı da o kadar artar.