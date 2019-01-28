Milyonluk evi, 19 dolara satıyor

Kanadalı bir kadın 1,3 milyon dolarlık lüks evini 19 dolara satıyor. Düzenlediği yarışma için makale gönderecek her bir kişiden 19 dolar alacak olan kadın, evin değerini yakaladığı anda yarışmayı sonlandırıp en iyi makaleyi yazana evini verecek.
28 Ocak 2019 12:28
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Kanadalı Alla Wagner, 1,3 milyon dolarlık üç yatak odalı lüks evini 19 dolara makale karşılığında satacak.
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Alberta bölgesindeki Millarville’de bulunan ev için Alla Wagner, “Yaz Mektubu, Al Evi” adıyla bir makale yarışması düzenliyor.
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5 Ocak’ta başlayan yarışma, Nisan ayı başında sona erecek. Wagner’ın yeterli sayıda makaleye ulaşmaması halinde tarih uzatılabilecek.
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Wagner, yarışmayı anlattığı Facebook sayfasında, ailesinin, evi, bozulan sağlığı nedeniyle satışa çıkardığını, kendisinin de bu yarışmayla evin doğru kişiye gittiğinden emin olmak istediğini belirtti.
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Wagner, yarışmada en fazla 350 kelimeyle, “Neden bu göl kıyısındaki rüya evine taşınmak hayatınızı değiştirir?” sorusuna yanıt vermelerini istedi.
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Birinciyi, sosyal medyada oylamalarla belirlenen 500 finalist arasından bir jürinin seçeceğini söyledi.
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Wagner, her bir makale yazan kişiden 19 dolar alacak.
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Evin değerini elde etmesi için 60 bin kadar yarışmacıya ihtiyacı var.
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Evin değeri kadar makaleye ulaşabilirse yarışmayı bitirecek ve birinci seçilene evini verecek.