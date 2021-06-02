Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'ye dair merak edilen soruları yanıtladı: Maske takılacak mı, testi pozitif çıkanlar ne olacak?
02 Haziran 2021 12:29
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek olan öğrenciler ve velileri için paylaşımda bulundu.
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un paylaşımında, LGS'ye dair bütün sorular ve yanıtları yer aldı.
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Bakan Selçuk, "8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..." dedi.