Miley Cyrus yanıtladı: Justin Bieber'ı mı öpmek isterdin, Harry Styles'ı mı?
Şarkıcı Miley Cyrus, bir radyo programında kendisine sorulan “Kimi öpmeyi tercih ederdin Harry Styles mı, Justin Bieber mı?” Sorusuna yanıt verdi. Miley Cyrus'un tercihi Harry Styles oldu.
28 Aralık 2020 15:22
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Şarkıcı Miley Cyrus, bir radyo programında kendisine sorulan “Kimi öpmeyi tercih ederdin Harry Styles mı, Justin Bieber mı?” Sorusuna yanıt verdi.
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Harry Styles’ı öpmeyi tercih edeceğini söyleyen Cyrus “Justin Bieber’ı çok uzun yıllardır tanıyorum. Ailem gibidir. Harry Styles çok yakışıklı” dedi.
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Şarkıcı Cyrus, Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber ile yakın arkadaş.
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