Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
Andrew Tarusov isimli sanatçı; Tom ve Jerry, Mickey Fare ve Minnie Fare, Goofy gibi bir dönemin efsane çizgi film karakterlerinin ilk yapılış yıllarından bu güne kaç yaşında olacaklarını hesaplayarak yaşlılıklarını çizdi.
22 Nisan 2022 10:52
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Andrew Tarusov isimli sanatçı; Tom ve Jerry, Mickey Fare ve Minnie Fare, Goofy gibi bir dönemin efsane çizgi film karakterlerinin ilk yapılış yıllarından bu güne kaç yaşında olacaklarını hesaplayarak yaşlılıklarını çizdi. İşte, Tarusov'un çizimiyle çizgi film efsanelerinin yaşlılık halleri...
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Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
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Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
411
Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
511
Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
611
Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
711
Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
811
Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
911
Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
1011
Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?
1111
Mickey çiftinden Tom ve Jerry'e; Bir dönemin efsane çizgi film karakterleri yaşlanınca nasıl görünürdü?